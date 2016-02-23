مرتبون: الإسلامي للتنمية يبدأ الترويج لإصدار صكوك مقومة بالدولار الأحد

دبي 23 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار اليوم الثلاثاء أن البنك الإسلامي للتنمية سيبدأ اعتبارا من الأحد الترويج لإصدار صكوك مقومة بالدولار للمصرف الذي يتخذ من مدينة جدة السعودية مقرا له.

وأظهرت الوثيقة أن البنك الحاصل على تصنيف ‭‭AAA‬‬ اختار بنوك بوبيان وسي.آي.إم.بي والإمارات دبي الوطني كابيتال والخليج الدولي وجيه.بي مورجان وناتكسيس وستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار.

وسيبدأ اجتماع مع المستثمرين يوم الأحد في الرياض قبل الانتقال إلى كوالالمبور يوم الثلاثاء على أن يكون الختام في الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء.

وجرت العادة على أن يكون الحجم القياسي للإصدار بقيمة 500 مليون دولار فأكثر.