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مصادر: السعودية تطلب من بنوك دراسة إمداد الحكومة بقرض كبير

Wed Mar 2, 2016 4:25pm GMT
 
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دبي 2 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن الحكومة السعودية طلبت من بنوك دراسة إمدادها بقرض دولي كبير قد تصل قيمته الإجمالية إلى نحو عشرة مليارات دولار.

وأضافت المصادر- التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها نظرا لأن المسألة غير معلنة- أن الحكومة أرسلت الدعوة إلى بنوك لبحث القرض.

ولم تحدد الدعوة قيمة القرض لكن المصادر قالت إنها تعتقد أنها قد تبلغ نحو عشرة مليارات دولار أو أكثر.

ولم يتم الرد على اتصالات بوزارة المالية والبنك المركزي في السعودية اليوم الأربعاء للتعليق.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
 