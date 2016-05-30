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جدول-انكماش المعروض النقدي السعودي بوتيرة أسرع في أبريل

Mon May 30, 2016 6:11am GMT
 
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دبي 30 مايو أيار (رويترز) - أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي
(البنك المركزي) البيانات التالية للمعروض النقدي (ن3) والإقراض
المصرفي:
        
  المعروض النقدي(%)   نهاية أبريل   نهاية مارس   نهاية أبريل
                 2016          2016           2015
    
 التغير السنوي ن1        -7.3          -5.2           14.4
 التغير السنوي ن2        -2.8         -2.2           11.8
 التغير السنوي ن2-ن1    12.7           7.2           3.7
 التغير السنوي ن3        -1.5          -0.4            9.4      
    
 مطالبات البنوك
 على القطاع الخاص        10.1          10.0           9.5
    
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي
 (بالمليار ريـال)        2145.9         2170.0           2545.5
 نسبة التغير (%)        -15.7         -16.2           -6.8
    
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 