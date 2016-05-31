مصدر: بنك الجزيرة السعودي يسعر إصدار صكوك لزيادة رأس المال بملياري ريال

دبي 31 مايو أيار (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن بنك الجزيرة السعودي حدد سعر إصدار صكوك تبلغ قيمته ملياري ريال (533 مليون دولار) لزيادة احتياطيات رأس المال.

وحدد المصرف أحد أصغر البنوك في المملكة العربية السعودية من حيث الأصول سعر الإصدار عند 190 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لأجل ستة أشهر.

وسيعزز هذا الإصدار من الصكوك الإسلامية المستوى الثاني من رأس المال (رأس المال التكميلي) ويبلغ أجله عشر سنوات لكنه يتضمن خيارا أمام البنك لاسترداد الصكوك بعد خمس سنوات.

ورتب الإصدار جي.آي.بي كابيتال إلى جانب ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الجزيرة.

ولم يرد بنك الجزيرة على الفور على طلب للحصول على تعليق.

وباعت البنوك السعودية صكوكا لتعزيز رأس المال على مدى العامين الأخيرين لزيادة احتياطياتها بعد فترة طويلة شهدت نموا قويا في حجم الإقراض في المملكة.

ويأتي إجمالي نسبة كفاية رأسمال بنك الجزيرة - وهو مزيج من رأس المال الأساسي ورأس المال التكميلي ومؤشر مهم على المتانة المالية - بين المعدلات الأضعف بين البنوك السعودية لكنه يظل مرتفعا مقارنة مع البنوك الغربية.

وتشير القوائم المالية للبنك إلى أن نسبة كفاية رأسماله بلغت 15.08 بالمئة في نهاية مارس آذار في حين يبلغ الحد الأدني الذي تحدده الجهات التنظيمية ثمانية بالمئة.