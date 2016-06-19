بنك البلاد السعودي يعتزم طرحا خاصا لصكوك عشرية بقيمة ملياري ريال

الرياض 19 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك البلاد السعودي أصغر البنوك العاملة في المملكة إنه حصل على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لإجراء طرح خاص لصكوك لأجل عشر سنوات بقيمة ملياري ريال (533.3 مليون دولار).

وقال البنك في بيان للبورصة "إن له أحقية إعادة شراء الصكوك بعد مضي خمس سنوات من إصدارها.

وأضاف "يهدف هذا الطرح الى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ودعم النمو في قاعدة الموجودات."

كانت رويترز نقلت عن مصادر مطلعة في مايو ايار إن البنك يخطط لبيع سندات إسلامية (صكوك) لتعزيز احتياطي رأس المال وإنه فوض اتش.اس.بي.سي السعودية لترتيب الإصدار.

وبدأت المصارف السعودية في بيع الصكوك الرامية لزيادة رأس المال في العامين الماضيين بهدف تعزيز احتياطياتها بعد فترة طويلة شهدت نموا قويا للقروض في المملكة.

ويأتي بنك البلاد بين المصارف السعودية التي تشهد أقل مستويات لإجمالي معدل كفاية رأس المال الذي يشمل المستويين الأول والثاني من رأس المال ويعتبر مؤشرا مهما على متانة الأوضاع المالية.

غير أن مستويات رأس المال لدى البنك مرتفعة إذا ما قورنت بالمصارف المماثلة في الغرب بفضل النهج التنظيمي المحافظ الذي تتبعه المملكة.

وتظهر القوائم المالية أن معدل كفاية رأسمال بنك البلاد بلغ 15.88 بالمئة في نهاية العام الماضي.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)