صحيفة: حكومة السعودية تنوي إصدار سندات للبنوك بقيمة 20 مليار ريال

الرياض 20 يوليو تموز (رويترز) - قالت صحيفة مال الإلكترونية اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر لم تسمها إن الحكومة السعودية خاطبت بنوكا لبيع سندات لها تبلغ قيمتها نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في إصدار محلي هذا الشهر.

ومنذ أغسطس آب تبيع الحكومة سندات محلية بنحو 20 مليار ريال للبنوك شهريا لتمويل عجز في الموازنة نتج عن تدني أسعار النفط.

وفي الأشهر القليلة الماضية بدأت الحكومة أيضا في الاقتراض من الخارج حيث حصلت على قرض بقيمة عشرة مليارات دولار أواخر أبريل نيسان وتخطط لإصدار سندات دولارية خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وسيشمل إصدار أدوات الدين المحلي لهذا الشهر سندات أجلها خمس وسبع وعشر سنوات بفائدتين ثابتة ومتغيرة بحسب صحيفة مال.

وستطرح السندات الثابتة الفائدة بسعر يتراوح بين 62 و67 نقطة أساس فوق فائدة سندات الخزانة الأمريكية للسندات التي أجلها خمس سنوات وما بين 74 و79 نقطة أساس فوق الفائدة الأمريكية للسندات البالغ أجلها سبع سنوات وما بين 87 و92 نقطة أساس للسندات العشرية. وأسعار الفائدة تلك تزيد نقطتي أساس عن المستويات المعروضة في إصدار الشهر الماضي.

أما السندات ذات الفائدة المتغيرة فستعرض بسعر يتراوح بين 25 و30 نقطة أساس دون سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) للسندات التي أجلها خمس سنوات وما يتراوح بين 10 و15 نقطة أساس دون سايبور للسندات البالغ أجلها سبع سنوات وما بين صفر وخمسة نقاط أساس فوق سايبور للسندات العشرية دون تغير يذكر عن نطاقات الأسعار المعروضة في إصدار يونيو حزيران.