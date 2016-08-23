صحيفة مال: السعودية تصدر سندات بقيمة لا تزيد عن 20 مليار ريال للبنوك

الرياض 23 أغسطس آب (رويترز) - نقلت صحيفة مال الاقتصادية الإلكترونية عن مصادر لم تسمها اليوم الثلاثاء أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أبلغت البنوك بإصدار سندات جديد بقيمة لا تزيد عن 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).

واستأنفت الحكومة إصدار السندات للبنوك في يوليو تموز للمرة الأولى منذ 2007 لتغطية عجز الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وقالت الصحيفة أن المؤسسة أبلغت البنوك بتخصيص حصصها من الإصدار الذي يبلغ أجله خمس وسبع وعشر سنوات بفائدة ثابتة ومتغيرة.