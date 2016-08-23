مقدمة 1-صحيفة: السعودية تصدر سندات بقيمة لا تزيد عن 20 مليار ريال للبنوك

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الرياض 23 أغسطس آب (رويترز) - نقلت صحيفة مال الاقتصادية الإلكترونية عن مصادر لم تسمها اليوم الثلاثاء القول إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أبلغت البنوك بإصدار سندات جديد لا تزيد قيمته على 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).

واستأنفت الحكومة إصدار السندات للبنوك في منتصف 2015 للمرة الأولى منذ 2007 لتغطية عجز الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

ومنذ ذلك الحين باعت الحكومة سندات بقيمة 156.6 مليار ريال من بينها سندات بقيمة 70.5 مليار ريال أصدرتها في النصف الأول من العام الحالي بحسب مال.

وقالت الصحيفة إن المؤسسة أبلغت البنوك بتخصيص حصصها من الإصدار الجديد لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل حول حجم مخصصات البنوك من الإصدار الذي يبلغ أجله خمس وسبع وعشر سنوات بفائدة ثابتة ومتغيرة.

وهناك علامات على فقدان البنوك شهيتها أو قدرتها على شراء السندات الحكومية إذ أدي استمرار هبوط أسعار النفط إلى ضعف السيولة المتاحة لمثل هذه المشتريات.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن حيازات البنوك من السندات الحكومية زادت بواقع 3.1 مليار ريال فقط على أساس شهري في يونيو حزيران وهي زيادة أبطأ من الأشهر السابقة.

ويقول مصرفيون إن السرية التي تحيط بإصدارات هذه السندات تجعل من الصعب معرفة حجم الإصدارات الحكومية.