مصادر: بن لادن السعودية تسعى إلى تمديد ثان لقرض إسلامي مرتبط بالحرم المكي

من توم أرنولد وهديل الصايغ

دبي 20 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن مجموعة بن لادن السعودية طلبت تمديدا ثانيا لأجل سداد قرض إسلامي قيمته 817 مليون ريال (217.9 مليون دولار) استخدمته في تمويل أعمال بناء بالحرم المكي.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها أن المحادثات المتعلقة بتأجيل سداد القرض - الذي حل موعد استحقاقه أصلا في 15 يوليو تموز - جاءت بعد عدم سداد الحكومة السعودية كامل مستحقات الشركة مقابل الأعمال التي نفذتها في الحرم المكي.

وهذه هي المرة الثانية التي تسعى فيها مجموعة بن لادن لتأجيل موعد سداد القرض بعدما طلبت تمديد أجل استحقاقه إلى 31 أغسطس آب.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من مجموعة بن لادن بخصوص القرض وهو قرض إسلامي بنظام المرابحة.

وأحجمت وزارة المالية السعودية عن التعليق.