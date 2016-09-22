مال: السعودية تصدر سندات بقيمة 20 مليار ريال للبنوك الأسبوع المقبل

دبي 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - نقل موقع مال المتخصص في الشؤون المالية والاقتصادية اليوم الخميس عن مصادر طلبت عدم ذكر أسمائها أن الحكومة السعودية تواصلت مع البنوك لبيع سندات بقيمة 20 مليار ريال (5.34 مليار دولار) الشهر الجاري سيجري تخصيصها في الأسبوع المقبل.

ومنذ أغسطس آب الماضي باعت الحكومة شهريا سندات محلية للبنوك بقيمة 20 مليار ريال تقريبا لتمويل عجز الميزانية الناتج عن انخفاض أسعار النفط.

ولم ترد وزارة المالية على اتصال هاتفي للتعليق.

وقال الموقع إن بيع الدين المحلي للشهر الجاري سيشمل شرائح سندات بعائدة ثابت ومتغير مدتها خمس سنوات وسبع وعشر.

وستطرح السندات الثابتة بما بين 64 و69 نقطة فوق أدوات الخزانة الأمريكية لإصدار الخمس سنوات وما بين 76 و81 نقطة للسبع سنوات وما بين 89 و94 نقطة للعشر سنوات.