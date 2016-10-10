السعودية تبدأ الأربعاء جولة ترويجية لباكورة سنداتها السيادية

لندن 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت بنوك تتولى ترتيب إصدار سندات سيادي للحكومة السعودية اليوم الاثنين إن المملكة ستبدأ اجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت اعتبارا من الأربعاء 12 أكتوبر تشرين الأول مع استعدادها لطرح أول إصداراتها من السندات السيادية.

وتعتزم السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بيع سندات مقومة بالدولار بشرائح لآجال خمسة أعوام وعشرة أعوام و30 عاما في أعقاب الانتهاء من الجولة الترويجية وفقا لظروف السوق.