السعودية تبدأ الأربعاء جولة ترويجية لباكورة سنداتها السيادية
لندن 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت بنوك تتولى ترتيب إصدار سندات سيادي للحكومة السعودية اليوم الاثنين إن المملكة ستبدأ اجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت اعتبارا من الأربعاء 12 أكتوبر تشرين الأول مع استعدادها لطرح أول إصداراتها من السندات السيادية.
وتعتزم السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بيع سندات مقومة بالدولار بشرائح لآجال خمسة أعوام وعشرة أعوام و30 عاما في أعقاب الانتهاء من الجولة الترويجية وفقا لظروف السوق.
واختارت الحكومة السعودية بنوك سيتي جروب واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان كمنسقين عالميين في حين فوضت سبعة بنوك أخرى كمديرين للاكتتاب في إصدار السندات المقرر بيعها لمستثمرين من بينهم مستثمرون في الولايات المتحدة وفقا لوثيقة خاصة بالإصدار. (إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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