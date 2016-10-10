السعودية تقرر إدراج إصدارات الدين العام وتداولها في البورصة

الرياض 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت وزارة المالية السعودية اليوم الاثنين إنها قررت تسجيل أدوات الدين العام وإدراجها وتداولها عبر منصة سوق الأسهم السعودية.

وأضافت الوزارة في بيان نشر بموقعها الإلكتروني "تقرر تسجيل وإدراج وتداول اصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية... بشكل تدريجي حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتي الإدراج والتداول."

وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء جاء بعد تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية الذي يهدف إلى تدبير احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد "بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة".

وبحسب البيان بلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة بنهاية أغسطس آب 273.8 مليار ريال (73 مليار دولار) منها 236.3 مليار ريال ديونا محلية للمؤسسات الحكومية المستقلة والبنوك التجارية في حين بلغت الديون الخارجية 37.5 مليار ريال.

وارتفع الدين العام السعودي بقوة هذا العام مع سعي الحكومة لتمويل عجر الموازنة الناتج عن هبوط أسعار النفط. وبلغ إجمالي الدين العام للمملكة 142.2 مليار ريال بنهاية 2015.

وفي وقت سابق من اليوم قالت بنوك تتولى ترتيب إصدار سندات سيادي للحكومة السعودية إن المملكة ستبدأ اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت اعتبارا من الأربعاء 12 أكتوبر تشرين الأول مع استعدادها لطرح أول إصداراتها من السندات السيادية.

وتعتزم السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بيع سندات مقومة بالدولار بشرائح لآجال خمسة أعوام وعشرة أعوام و30 عاما في أعقاب الانتهاء من الجولة الترويجية وفقا لظروف السوق.