نشرة إصدار السندات السعودية تكشف تفاصيل الاقتصاد وتتجاهل بعض المخاطر

من أندرو تورشيا وديفيد باربوشيا

دبي 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تقدم نشرة إصدار أول سندات سيادية دولية للسعودية الكثير من تفاصيل الخطط الاقتصادية للمملكة لكنها تتجاهل المخاطر المرجح أن يسأل المستثمرون المسؤولين السعوديين عنها في الأيام القادمة.

فالنشرة لا تتضمن إشارة صريحة إلى تصويت الكونجرس الأمريكي الشهر الماضي على السماح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول بمقاضاة المملكة. كما تجنبت النشرة مشكلات مالية خطيرة في قطاع البناء السعودي جعلت بعض الشركات على شفا الانهيار بما يضر بالمصارف الدائنة لها.

ويجتمع مسؤولون سعوديون مع المستثمرين بدءا من يوم غد الأربعاء لمناقشة خطة الرياض لإصدار سندات مقومة بالدولار بشرائح لآجال خمسة أعوام وعشرة أعوام و30 عاما في واحد من أكبر الإصدارات هذا العام في قطاع أدوات الدين بالأسواق الناشئة.

ومع سعي المملكة -أكبر مصدر للنفط في العالم- إلى تمويل عجز الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار الخام قال مصرفيون إن إجمالي حجم الإصدار قد لا يقل عن عشرة مليارات دولار وربما يقترب من حجم إصدار الأرجنتين البالغة قيمته 16.5 مليار دولار في أبريل نيسان والذي كان أكبر إصدار لأدوات الدين السيادية بالأسواق الناشئة على الإطلاق.

ومن المقرر عقد لقاءات مع المستثمرين في لندن يومي الأربعاء والخميس تليها اجتماعات لمدة ثلاثة أيام في الولايات المتحدة تختتم في 18 أكتوبر تشرين الأول في نيويورك.

وتتألف نشرة الإصدار التي اطلعت عليها رويترز اليوم من 220 صفحة وتتضمن ما قد يكون الوصف الأكثر شمولا حتى الآن لجهود المملكة الرامية لتنويع مواردها وتقليص اعتمادها على إيرادات النفط بدخول القطاعات غير النفطية.

وتحتوى نشرة الإصدار على بيانات اقتصادية حتى نهاية 2015 معظمها جرى الإعلان عنه بالفعل وتسرد سلسلة من المخاطر مع سعي الحكومة لخفض عجز الموازنة القياسي الذي بلغ 98 مليار دولار العام الماضي.