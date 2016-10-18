السعودية تسوق أولى سنداتها بفرق 50 نقطة أساس عن إصدار قطر

من سوديب روي

لندن 18 أكتوبر تشرين الأول (آي.اف.آر) - قال مصرفيون ومستثمرون إن السعودية تسوق أولى سنداتها الدولية بفرق نحو 50 نقطة أساس عن إصدار قطر.

وأعلن البلد العربي الخليجي عن سعر أولي في حدود 160 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية لإصدار الخمس سنوات و185 نقطة أساس للعشر سنوات و235 نقطة أساس لشريحة الثلاثين عاما.

والمملكة حاصلة على تصنيف ‭A1/A-/AA‬ لكن الأوراق مصنفة من موديز وفيتش فقط.

ولقطر الأعلى تصنيفا (‭Aa2/AA/AA‬) سندات بآجال مماثلة تستحق في يونيو حزيران 2021 ويونيو 2026 ويونيو 2046. وتلك الإصدارات متداولة بفروق أسعار قدرها 113 نقطة أساس و134 نقطة أساس و177 نقطة أساس على الترتيب وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وقالت أولجا فيدوتوفا مديرة ائتمان الأسواق الناشئة في أكسا لإدارة الاستثمار "الأمر كما توقعنا أرخص 50 نقطة أساس من قطر. أعتقد أن من المرجح أن يضيق فرق السعر.

"إذا ضاق إلى 30 نقطة أساس فسيكون أقرب إلى القيمة العادلة. وإذا ضاق عن ذلك فسيكون باهظ التكلفة جدا إذ لن يوجد حافز للمشاركة."

وقال مصرفي في لندن إن مستويات التسعير الأولي لا تخلو من بعض المفاجآت. وقال "إذا كنت تريد بيع حجم كبير فعليك أن تجتذب الناس وتبني دفتر طلبات اكتتاب."

من المتوقع أن تجمع السعودية بين عشرة مليارات و20 مليار دولار من إصدارها الأول لكن بعض المستثمرين يتوقعون أن تكون المملكة أكثر تحفظا في الحجم عنها في السعر.