السعودية تسعر إصدار سندات قياسي في الأسواق الناشئة بقيمة 17.5 مليار دولار
من مايك جامبال
نيويورك 19 أكتوبر تشرين الأول (آي.إف.آر) - قال أحد المرتبين لخدمة آي.إف.آر إن المملكة العربية السعودية سعرت اليوم الأربعاء أكبر إصدار على الإطلاق لسندات حكومية من سوق ناشئة إذ باعت ما قيمته 17.5 مليار دولار من السندات لأجل خمسة وعشرة و30 عاما.
وباعت المملكة سندات أجلها خمس سنوات بقيمة 5.5 مليار دولار بسعر 135 نقطة أساس فوق سعر أدوات الخزانة الأمريكية مع كوبون نسبته 2.375 بالمئة. كما باعت سندات أجلها عشر سنوات بقيمة 5.5 مليار دولار بسعر 165 نقطة أساس فوق سعر أدوات الخزانة الأمريكية وتحمل كوبونا نسبته 3.25 بالمئة وسندات أجلها 30 عاما بقيمة 6.5 مليار دولار بسعر 210 نقاط أساس فوق سعر أدوات الخزانة الأمريكية وتحمل كوبونا نسبته 4.5 بالمئة.
وكان المنسقون العالميون للصفقة مجموعة سيتي وبنك إتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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