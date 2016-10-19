السعودية تسعر إصدار سندات قياسي في الأسواق الناشئة بقيمة 17.5 مليار دولار

نيويورك 19 أكتوبر تشرين الأول (آي.إف.آر) - قال أحد المرتبين لخدمة آي.إف.آر إن المملكة العربية السعودية سعرت اليوم الأربعاء أكبر إصدار على الإطلاق لسندات حكومية من سوق ناشئة إذ باعت ما قيمته 17.5 مليار دولار من السندات لأجل خمسة وعشرة و30 عاما.