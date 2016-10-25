المركزي السعودي يطلب من البنوك إعادة جدولة القروض العقارية

كما قرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول يناير كانون الثاني من كل عام بعد أن كانت تصرف وفق الاشهر الهجرية التي تكون في العادة أقل بيوم أو يومين من الاشهر الميلادية.