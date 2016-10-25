المركزي السعودي يطلب من البنوك إعادة جدولة القروض العقارية
الرياض 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء إنها أصدرت تعليماتها إلى البنوك العاملة في المملكة لإعادة جدولة القروض العقارية للعملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري نتيجة خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الشهر الماضي عددا من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لتقليص الإنفاق.
كما قرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول يناير كانون الثاني من كل عام بعد أن كانت تصرف وفق الاشهر الهجرية التي تكون في العادة أقل بيوم أو يومين من الاشهر الميلادية.
وقال بيان نشر في الموقع الإلكتروني للمؤسسة إن قرار إعادة جدولة القروض العقارية يأتي "نظرا لاحتمال تأثر الدخل الشهري لبعض العملاء الحاصلين على تمويل عقاري مما سينعكس على قدرتهم على سداد التمويل ورغبة في معالجة أوضاعهم المالية."
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