مقدمة 1-المركزي السعودي يطلب من البنوك إعادة جدولة القروض العقارية

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

الرياض 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء إنها أصدرت تعليماتها إلى البنوك العاملة في المملكة لإعادة جدولة القروض العقارية للعملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري نتيجة خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي في ظل هبوط أسعار النفط.

ويشير القرار إلى تنامي الضغوط على الاقتصاد السعودي بعد تضرر

إيرادات أكبر مصدر للنفط في العالم جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل. وسجلت المملكة عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 98 مليار دولار العام الماضي.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الشهر الماضي عددا من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لتقليص الإنفاق.

كما قرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول يناير كانون الثاني من كل عام بعد أن كانت تصرف وفق الاشهر الهجرية التي تكون في العادة أقل بيوم أو يومين من الاشهر الميلادية.

وبحسب تقديرات محللين تشكل البدلات ما يصل إلى 30 بالمئة من دخل المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي.

وبلغت قيمة القروض العقارية‭‭ ‬‬المقدمة من البنوك التجارية للأفراد 108.2 مليار ريال (28.9 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام بحسب بيانات البنك المركزي.