صحيفة مال: السعودية لن تصدر سندات محلية جديدة في أكتوبر
الرياض 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - نقلت صحيفة مال الإلكترونية السعودية عن مصادر لم تسمها أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لم تخطر البنوك المحلية بإصدار سندات محلية لشهر أكتوبر تشرين الأول وذلك للمرة الأولى منذ إصدارها سندات محلية شهرية بداية من يونيو حزيران 2015.
وقالت مال "أرجعت المصادر السبب وراء عدم إصدار سندات محلية إلى النجاح الكبير الذي حققه إصدار السعودية للسندات الدولية."
وأضافت "يأتي توجه الحكومة إلى إصدار سندات دولية لتخفيف الضغط على سيولة البنوك المحلية وتغطية عجز الميزانية المتوقع." (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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