صحيفة مال: السعودية لن تصدر سندات محلية جديدة في أكتوبر

الرياض 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - نقلت صحيفة مال الإلكترونية السعودية عن مصادر لم تسمها أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لم تخطر البنوك المحلية بإصدار سندات محلية لشهر أكتوبر تشرين الأول وذلك للمرة الأولى منذ إصدارها سندات محلية شهرية بداية من يونيو حزيران 2015.