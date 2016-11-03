مصحح-تحليل-الاقتصاد السعودي يتفادى الأزمة لكن توقعات العجز والنمو لا تزال غامضة

(إعادة لتصحيح عجز الموازنة المتوقع إلى 190 مليار ريال وليس 190 مليار دولار في الفقرة 14)

* عجز الموازنة لهذا العام قد يقل عن التقديرات الأولية

* الاقتراض الدولي يخفف الضغوط على العملة المحلية

* القطاع الخاص يواجه تحديات كثيرة

من مروة رشاد وأندرو تورشيا

الرياض 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - نجحت المملكة العربية السعودية في تفادي أزمة اقتصادية نتيجة هبوط أسعار النفط هذا العام لكن من المرجح أن تظل التوقعات غامضة على مدى الأشهر المقبلة فيما يتعلق بالمالية العامة وآفاق النمو حسبما يرى رجال أعمال واقتصاديون بارزون.

وبعد ستة أشهر من إطلاق "رؤية 2030" والتي شملت عددا كبيرا من الإصلاحات الهيكلية في أكبر تغيير جذري للسياسة الاقتصادية منذ عقود تمكنت المملكة من تحقيق عدد من الانتصارات.

ويبدو أن الخفض الكبير للإنفاق الحكومي هذا العام سيقلص عجز الموازنة -الذي بلغ 367 مليار ريال (98 مليار دولار) العام الماضي- بصورة كبيرة عن التقديرات الأولية المعلنة من قبل الحكومة.