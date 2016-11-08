حصري-مصادر: سعودي أوجيه تطلب تجميد سداد ديون بقيمة 3.5 مليار دولار

دبي 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن شركة الإنشاءات العملاقة سعودي أوجيه طلبت من البنوك الموافقة على تجميد السداد في ديون لا تقل عن 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار) مع سعيها للحصول على مزيد من الوقت لجمع الأموال المستحقة لها على حكومة المملكة.