مقدمة 1-حصري-مصادر: سعودي أوجيه تطلب تجميد سداد ديون بقيمة 3.5 مليار دولار

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من توم أرنولد

دبي 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن شركة الإنشاءات العملاقة سعودي أوجيه طلبت من البنوك الموافقة على تجميد السداد في ديون لا تقل عن 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار) مع سعيها للحصول على مزيد من الوقت لجمع الأموال المستحقة لها على حكومة المملكة.

يفتح الطلب الطريق أمام الشركة المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري للمضي قدما في محاولة إبرام أحد أكبر اتفاقات إعادة هيكلة الديون في الخليج منذ انحدار أسعار النفط في يونيو حزيران 2014.

يوقف اتفاق تجميد السداد أي محاولة لأخذ إجراءات قضائية ويتيح للشركات المتعثرة مجالا للتوصل إلى إعادة هيكلة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الطلب الذي قدمته سعودي أوجيه إلى البنوك في السعودية أواخر الشهر الماضي يشمل أيضا ديونها لبنوك أخرى خارج المملكة ولم تتضح فترة التجميد المطلوب.

ولم يستجب متحدث باسم سعودي أوجيه لطلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.

وقال أحد المصادر "طلبت سعودي أوجيه من البنوك تجميد السداد بينما يحصلون الأموال من الحكومة."