وزير: مصر حصلت على الستة مليارات دولار الضرورية لقرض الصندوق

القاهرة 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الثلاثاء إن مصر حصلت على الستة مليارات دولار من التمويل الثنائي الضروري لنيل برنامج إقراض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد يوم الجمعة ومن المتوقع أن يوافق على برنامج الإقراض.

وقال الجارحي لقناة سي.بي.سي إن مصر توصلت إلى اتفاق نهائي قيمته 2.7 مليار دولار بشأن مبادلة العملة مع الصين في إطار جهودها لجمع التمويل وإنها تلقت 600 مليون دولار من دول مجموعة السبع.