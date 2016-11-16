صندوق الاستثمارات العامة السعودي: لا خطط لخفض الملكية في الشركات المحلية

دبي 16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهو صندوق الثروة السيادي الرئيسي للمملكة إنه لا توجد لديه خطط لتقليص ملكيته في الشركات المحلية.

وقال الصندوق في بيان أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني اليوم الأربعاء "على النقيض من التكهنات غير الدقيقة التي نشرتها وسائل إعلامية هذا الصباح لا توجد نية أو خطط لبيع جزء من الحصص التي يملكها الصندوق في أسهم شركات محلية بالسعودية."

كانت وكالة بلومبرج نقلت أمس الثلاثاء عن مصادر لم تحددها أن صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك حصصا بعشرات المليارات من الدولارات في شركات محلية يدرس بيع بعضا من تلك الحصص.

وبموجب خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلن عنها في وقت سابق من العام "رؤية 2030" تعتزم الحكومة توسعة نشاط صندوق الاستثمارات العامة الذي تأسس عام 1971 ليتمكن من تمويل مشروعات التنمية في المملكة وزيادة أصوله إلى تريلوني دولار من 160 مليار دولار حاليا إلى جانب التوسع في استثمارات الصندوق بالخارج.