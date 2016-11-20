مقدمة 1-صحيفة: السعودية صرفت 40 مليار ريال من مستحقات القطاع الخاص المتأخرة

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الرياض 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مسؤول كبير في قطاع المقاولات أن الحكومة دفعت ما يصل إلى 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار) من المستحقات المتأخرة التي تدين بها لشركات القطاع الخاص وهو ما يعادل نحو 25 بالمئة من إجمالي المستحقات.

وفي خطوة تهدف للحد من عجز الموازنة الضخم الناجم عن تدني أسعار النفط قلصت حكومة المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم الإنفاق وخفضت أو علقت المدفوعات المستحقة عليها لشركات المقاولات وقطاع الرعاية الصحية بل ولبعض المستشارين الأجانب الذين ساهموا في رسم ملامح إصلاحاتها الاقتصادية.

غير أن تأخر المدفوعات ألحق ضررا بالغا ببعض الشركات بما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد وقالت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستسدد كافة المستحقات المتأخرة بنهاية العام الحالي.

ونقلت الصحيفة عن فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين "تسلم المقاولون نحو 25 بالمئة من مستحقاتهم على الجهات الحكومية ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى أكثر من 80 بالمئة خلال الأسابيع القليلة المقبلة."

وأضاف "تسلم المقاولون نحو 40 مليار ريال خلال الأيام القليلة الماضية من عدة جهات ووزارات حكومية...متوقع أن يكون هناك مبلغ جديد بحدود 100 مليار ريال وهذا الأمر سيساهم في سداد معظم مستحقات قطاع المقاولات المسجلة على خزينة الدولة."

وفي تصريح لتلفزيون العربية قال فواز الخضري الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري السعودية للمقاولات إن شركته تلقت نحو 12 بالمئة من إجمالي مستحقاتها لدى الحكومة.

وقال "في الأسابيع السابقة بدأ يدخل حساباتنا نحو 50 - 60 مليون ريال أو ما يمثل نحو 12 بالمئة من إجمالي المستحقات البالغة 500 مليون ريال."