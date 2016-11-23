دار الأركان السعودية تسدد بالكامل صكوكا إسلامية بقيمة 1.125 مليار ريال

الرياض 23 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة دار الأركان إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في السعودية إنها سددت بالكامل صكوكا إسلامية بقيمة 1.125 مليار ريال (300 مليون دولار) يحل موعد استحقاقها في 25 نوفمبر تشرين الثاني.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة "تم تحويل كامل مبلغ الصكوك والعوائد للحساب المخصص وسيتم الإيداع في حسابات حاملي الصكوك يوم 25-11-2016."

وعلى مدى الأعوام الماضية لجأت دار الأركان إلى جمع الأموال عبر إصدارات الصكوك وساعدها الطلب القوي على السندات الإسلامية في خفض تكاليف الاقتراض.

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