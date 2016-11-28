صحيفة مال: الحكومة السعودية توقف إصدار السندات المحلية للشهر الثاني على التوالي

الرياض 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - نقلت صحيفة مال الإلكترونية السعودية اليوم الخميس عن مصادر لم تسمها القول إن الحكومة السعودية لا تعتزم إصدار سندات محلية للشهر الثاني على التوالي بعد إصدارات شهرية متتالية منذ منتصف 2015 وذلك في ظل النجاح الكبير الذي حققته السندات الدولية.

وبدأت الحكومة في منتصف 2015 إصدار سندات محلية للبنوك بقيمة 20 مليار ريال شهريا (5.3 مليار دولار) في إطار جهود لتغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وقالت صحيفة مال نقلا عن مصادرها "لم يتم إخطار البنوك المحلية من قبل الحكومة باصدار سندات جديدة بعد أن استمرت في إصدرها شهريا خلال 16 شهرا الماضية عدا شهري اكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري."

وأضافت "أرجعت المصادر السبب وراء عدم إصدار سندات محلية إلى النجاح الكبير الذي حققه إصدار السعودية للسندات الدولية والذي تم تغطيته بأربعة أضعاف المبلغ حيث بلغ الطلب 67 مليار دولار في الوقت الذي كان الطرح 17.5 مليار دولار."

كانت السعودية أتمت الشهر الماضي إصدارا ضخما للسندات هو الأكبر على الإطلاق لسوق ناشئة وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار وذلك في إطار مساعي المملكة لسد فجوة في التمويل ناجمة عن أسعار النفط المنخفضة.

وساعد الإصدار في تخفيف الضغوط على السيولة داخل القطاع المصرفي.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر "السيولة حاليا في القطاع المصرفي جيدة بعد ان بدأت الحكومة منذ أسابيع صرف مستحقات المقاولين مما يجعل القطاع البنكي مؤهل حاليا لتغطية أي اصدار محتمل فيما لو تم قبل نهاية العام الذي يتبقى عليه شهر فقط."