مسؤول: الصندوق السعودي للتنمية سيقدم 800 مليون دولار قروضا ومساعدات لتونس

تونس 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام خلال مؤتمر للاستثمار في العاصمة التونسية اليوم الثلاثاء إن الصندوق سيقدم لتونس قروضا ومساعدات بقيمة 800 مليون دولار.