مقدمة 2-مرتبون: الإسلامي للتنمية يسعر صكوكا بقيمة 1.25 مليار دولار
(لإضافة تسعير الإصدار)
دبي 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة أصدرتها البنوك المرتبة لإصدار صكوك للبنك الإسلامي للتنمية واطلعت عليها رويترز أن المصرف سعر الصكوك البالغة قيمتها 1.25 مليار دولار بهامش ربح قدره 2.263 بالمئة في الإصدار البالغة أجله خمس سنوات.
وكان الإسلامي للتنمية الحاصل على تصنيف AAA ويتخذ من جدة مقرا له قد حدد السعر الاسترشادي النهائي لإصدار الصكوك عند 45 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة في وقت سابق اليوم الأربعاء.
وتولى ترتيب إصدار السندات الإسلامية بنوك بوبيان وكريدي أجريكول والخليج الدولي وجيه.بي مورجان وميزوهو وناتيكسيس وأبوظبي الوطني وآر.اتش.بي وستاندرد تشارترد. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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