السعودية تسوق باكورة صكوكها الدولارية

من ديفيد باربوشيا

دبي 11 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت وثيقة لأحد البنوك المشاركة في ترتيب إصدار صكوك للسعودية اليوم الثلاثاء أن المملكة حددت السعر الاسترشادي الأولي لباكورة صكوكها المقومة بالدولار بهامش أوسع نحو 20 نقطة أساس عن سنداتها التقليدية الصادرة العام الماضي.

تحدد السعر الاسترشادي الأولي لشريحة أجلها خمس سنوات في نطاق 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة وفي حدود 155 نقطة أساس لشريحة أجلها عشر سنوات.

الإصدار المزمع سيكون الأكبر من نوعه لصكوك. ويرتفع السعر الاسترشادي عند التسويق لجذب المستثمرين وينخفض مع تنامي الطلب على الصكوك.

ويجمع المستثمرون على أن التسعير النهائي سيكون عند مستوى المنحنى الحالي للسعودية أو أعلى بضع نقاط أساس.

وقال مستثمرون لرويترز أمس الاثنين إن الحجم النهائي لدفتر أوامر الاكتتاب قد يبقي العلاوة السعرية في نطاق بين عشر نقاط و15 نقطة أساس إذا تجاوز الطلب التوقعات وإذا قررت السعودية حجما عملاقا للإصدار بنحو عشرة مليارات دولار.

وأظهرت الوثيقة أن من المتوقع تسعير الصكوك غدا الأربعاء.

يتولى سيتي واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان دور المنسقين العالميين للإصدار ويشاركهم في ترتيب العملية بي.ان.بي باريبا ودويتشه بنك والأهلي كابيتال.