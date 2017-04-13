مصحح-متعاملون: ارتفاع الصكوك السعودية في السوق الرمادية

دبي 13 أبريل نيسان (رويترز) - قال متعاملون إنه لوحظ تداول أول إصدار صكوك دولية للسعودية، الذي أطلق وتم تسعيره أمس الأربعاء بقيمة تسعة مليارات دولار، بعلاوة نقدية نحو 0.5 سنت فوق سعر إصدار السندات في السوق الرمادية أوائل معاملات اليوم الخميس مما يسلط الضوء على الطلب الكبير الذي أنتج أوامر اكتتاب قيمتها 33 مليار دولار.