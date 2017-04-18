مقدمة 1-مقابلة-وزير: السعودية تستأنف إصدارات الدين المحلية خلال شهرين على الأرجح

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من سامية الرزوقي

الرباط 18 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لرويترز اليوم الثلاثاء إن المملكة ستستأنف على الأرجح إصدارات أداوات الدين الحكومية المحلية في غضون شهرين بعدما جمدتها لتخفيف الضغوط على النظام المصرفي المحلي.

وأوقفت الحكومة مبيعاتها الشهرية من السندات التقليدية بالعملة المحلية في أكتوبر تشرين الأول لأسباب من بينها تخفيف الضغوط المتنامية على أسعار الفائدة في السوق مع تقلص السيولة في سوق النقد. وتحسنت السيولة الآن وهبط سعر الفائدة في تعاملات بين البنوك لثلاثة أشهر نحو 70 نقطة أساس.

وقال الجدعان على هامش اجتماع لمسؤولين ماليين عرب في المغرب "من المرجح أن نستأنف الإصدارات المحلية وعلى الأرجح في الشهر أو الشهرين القادمين. لكن ذلك سيعتمد بشكل أساسي على السوق وعلى احتياجاتنا."

ولم يحدد ما إذا كانت أدوات الدين المحلية المزمعة الجديدة ستكون في صورة سندات تقليدية أم صكوك. ويقول مصرفيون إن الحكومة تستعد للبدء في عملية إصدار صكوك مقومة بالريال.

وفي الأسبوع الماضي جمعت الحكومة تسعة مليارات دولار من أول إصدار صكوك دولية لها. كان مسؤولون قالوا العام الماضي إنهم يخططون لاقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار من السوق الدولية في 2017 لكن الجدعان قال اليوم الثلاثاء إن الرقم قد يتجاوز ذلك.

وتابع "لدينا حتى نهاية العام لكن الاقتراض لن يكون بالضرورة 15 مليار دولار بل ربما أكثر. سنستفيد من السوق الدولية ما دام هناك متسع وشهية."