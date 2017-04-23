إعادة بدلات موظفي الدولة في السعودية تمهد لمزيد من الإصلاحات

* أول قرار يتعلق بتخفيف سياسات التقشف منذ بداية الأزمة

* القرار قد يجلب رضا السعوديين عن الإصلاحات المقبلة

* إعادة البدلات قد تضح 50-80 مليار ريال في جيوب المواطنين

* مزيد من الإصلاحات في الطريق تشمل زيادات ضريبية ورفع أسعار الوقود

* القطاع غير النفطي قد يستفيد من القرارات هذا العام

من مروة رشاد وأندرو تورشيا

الرياض‭/‬دبي 23 أبريل نيسان (رويترز) - يتوقع خبراء واقتصاديون أن تساعد أوامر العاهل السعودي الملك سلمان بإعادة البدلات المالية لموظفي الدولة، بعد خفضها العام الماضي، على تفادي الركود الاقتصادي وتمهيد الطريق لمزيد من الإصلاحات الجذرية.

في سبتمبر أيلول خفضت السعودية رواتب الوزراء 20 بالمئة وقلصت البدلات المالية لموظفي القطاع العام، حيث يعمل غالبية المواطنين، في أحد أقوى التدابير التي اتخذتها المملكة الغنية بالطاقة لخفض عجز الموازنة الناتج عن هبوط أسعار النفط.