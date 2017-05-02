وزير سعودي: من المرجح طرق أسواق السندات مجددا هذا العام
الرياض 2 مايو أيار (رويترز) - قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الثلاثاء إن من المرجح أن تلجأ الحكومة السعودية لأسواق السندات الدولية والمحلية مجددا هذا العام وذلك بناء على الطلب على إصداراتها من أدوات الدين والتسعير الذي تحصل عليه.
وقال الجدعان خلال مؤتمر استثماري إنه سيجري تمويل عجز الموازنة من ثلاثة موارد، هي أدوات الدين الدولية والمحلية والسحب من الاحتياطيات المالية لدى الحكومة، وسيكون استخدام الاحتياطيات هو الملاذ الأخير.
وأصدرت السعودية باكورة سنداتها السيادية الدولية وقيمتها 17.5 مليار دولار في العام الماضي وطرحت صكوكا بتسعة مليارات دولار في الشهر الماضي. وجمدت المملكة إصدارات السندات المحلية الشهرية أواخر العام الماضي لتخفيف الضغط على السيولة في النظام المصرفي. (تغطية صحفية مروة رشاد وريم شمس الدين - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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