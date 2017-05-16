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تاف التركية تجري محادثات مع بنوك لتمويل تطوير 3 مطارات سعودية

Tue May 16, 2017 10:59am GMT
 
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دبي 16 مايو أيار (رويترز) - قال مصطفى ساني شينر رئيس تاف التركية لتشغيل المطارات اليوم الثلاثاء إن الشركة تجري محادثات مع بنوك للحصول على تمويل قدره 250 مليون دولار لتطوير ثلاثة مطارات في السعودية.

كان الاختيار وقع على تاف للمطارات القابضة في شراكة مع مجموعة الراجحي القابضة لتشغيل مطارات ينبع والقصيم وحائل في السعودية لمدة 30 عاما.

في غضون ذلك أتمت الشركة التركية شراء حصة مجموعة الإنشاءات سعودي أوجيه في كونسورتيوم مطار المدينة السعودي حسبما أبلغ شينر الصحفيين.

كانت سعودي أوجيه تملك 33.3 بالمئة في كونسورتيوم شركة طيبة لتطوير المطارات. وقال شينر إن تاف وقعت اتفاقا لشراء نصف تلك الحصة بينما تشتري الراجحي النصف الآخر. وبهذا تحوز تاف 50 بالمئة من الكونسورتيوم. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 