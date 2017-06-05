الأهلي التجاري السعودي يصدر صكوكا قيمتها 1.3 مليار ريال

القاهرة 5 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك الأهلي التجاري السعودي في بيان للبورصة اليوم الاثنين إنه أصدر صكوكا ثانوية من الفئة 1 من خلال طرح خاص داخل المملكة بقيمة 1.3 مليار ريال (373.29 مليون دولار).

وذكر البيان أن الإصدار يأتي "ضمن متطلبات (بازل 3) لتعزيز قاعدة رأس مال البنك، والمحافظة على استدامة نمو البنك والمستويات الايجابية لكفاية رأس المال".

أضاف أن الصكوك المطروحة "ليست مرتبطة بتاريخ استحقاق معين، وإنما للبنك الأهلي التجاري الحق في استرداد هذه الصكوك في تاريخ محدد".

(الدولار = 3.7504 ريال)