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وزارة المالية السعودية تعين رئيسا جديدا لمكتب الدين العام

Mon Jun 12, 2017 3:53pm GMT
 
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القاهرة 12 يونيو حزيران (رويترز) - قالت وزارة المالية السعودية اليوم الاثنين إنها عينت فهد السيف رئيسا لمكتب إدارة الدين العام بالمملكة وذلك خلفا لأيمن السياري الذي شغل منصب الرئيس المكلف للمكتب منذ فبراير شباط.

شغل السيف من قبل عدة مناصب في بنكي ساب السعودي واتش.اس.بي.ٍسي وانضم إلى مكتب إدارة الدين عام 2016 حيث شارك مع فريق العمل المسؤول عن إصدار أول برنامج سندات عالمي للمملكة.

يتولى مكتب إدارة الدين السعودي مسؤولية تدبير الحاجات التمولية للمملكة بأفضل شروط ممكنة ويضطلع بدور في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية ضمن برنامج التحول الوطني وخطة "رؤية 2030". (تغطية صحفية أحمد إلهامي - تحرير عبد المنعم درار)
 
 