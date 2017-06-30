ماركت: تكلفة تأمين ديون قطر تبلغ ذروتها في 16 شهرا والسعودية عند أعلى مستوى منذ يناير

لندن 30 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفعت تكلفة التأمين على الديون القطرية اليوم الجمعة إلى مستوى جديد هو الأعلى في 16 شهرا مع استمرار الأزمة الدبلوماسية مع بعض الدول العربية.

وزادت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات نقطتي أساس عن إغلاق أمس الخميس لتصل إلى 123 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها منذ فبراير شباط 2016 وفقا لبيانات آي.إتش.إس ماركت.

وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان السعودية لأجل خمس سنوات نقطتي أساس إلى 114 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني.