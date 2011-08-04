محللون: المؤشر السعودي مرشح لتجاوز مستوى 6530 نقطة الأسبوع المقبل

من مروة رشاد

الرياض 4 أغسطس اب (رويترز) - يتوقع محللون استمرار التذبذب ضيق النطاق الذي يشهده المؤشر السعودي خلال تداولات الأسبوع المقبل مع اتجاه صعودي محتمل في حال ظهور بيانات اقتصادية إيجابية من السوق الأمريكية في ظل ترقب المستثمرين لخطة أمريكية بشأن برنامج ثالث للتيسير الكمي.

ويرى المحللون أن المؤشر مؤهل لتجاوز مستوى 6530 نقطة الأسبوع المقبل لكن سيظل التذبذب ملازما له مع استمرار المخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي.

وأنهي المؤشر السعودي‏ ‭.TASI‬‏ تعاملات الأسبوع أمس الأربعاء متراجعا 0.3 بالمئة عند 6424 نقطة وبذلك يكون المؤشر قد خسر 21.2 نقطة تعادل 0.3 بالمئة خلال الأسبوع المنصرم. ومنذ بداية العام حتى إغلاق الأربعاء انخفض مؤشر أكبر سوق للأسهم في العالم العربي 197 نقطة أو نحو ثلاثة بالمئة.

وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار "الأسبوع القادم تتركز الأنظار على الأسواق العالمية ولاسيما على الاقتصاد الأمريكي الذي يسعى لترتيب برنامج التيسير الكمي الثالث."

وأضاف "ستفتح السوق السعودية يوم السبت على أحدث البيانات الأمريكية. أعتقد أن الأسبوع المقبل سيكون المؤشر لديه حساسية بشأن معدل النمو الاقتصادي العالمي وانعكاساته فإذا كانت إيجابية سيرتفع ولو كانت سلبية سيسجل تراجعا طفيفا."

وتابع "مجرد الإعلان عن التيسير الكمي الثالث سيدعم الأسواق الامريكية مما سيدعم بدوره الأسواق الخلجية ويخفف الضغوط الناتجة عن المخاوف...الأسبوع المقبل المؤشر مرشح لأن يتجاوز المتوسط المتحرك الموزون لأجل 50 يوما والواقع عند 6530 نقطة."

وأشار فدعق إلى توقعات بأداء جيد لقطاع المصارف الأسبوع المقبل بدعم من بيانات مخصصات البنوك للربع الثاني قائلا "المؤشرات كلها تقول ان مخصصات المصارف انخفضت بشكل كبير مما قد يدعم قطاع المصارف الأسبوع المقبل."