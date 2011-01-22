المؤشر السعودي يرتفع في المعاملات المبكرة
0810 جمت - ارتفع مؤشر البورصة السعودية .TASI ارتفاعا طفيفا في المعاملات المبكرة مدعوما بمكاسب أسهم القطاع المصرفي.
وزاد مؤشر السوق المالية السعودية 0.1 بالمئة مسجلا 6665 نقطة وتقدم مؤشر القطاع المصرفي 0.4 في المئة.
وارتفعت اسهم بنك الراجحي ذي الثقل 0.6 بالمئة بعد ان اعلن البنك يوم الاربعاء عن زيادة نسبتها 13.5 في المئة في صافي ارباح الربع الاخير من العام الماضي والتي جاءت بوجه عام موافقة للتنبؤات.
وارتفع مؤشر البتروكيماويات 0.2 بالمئة. وقفزت أسهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.2 بالمئة.
ونزل سهم الاتصالات السعودية 0.7 في المئة بعد اعلان الشركة يوم الاربعاء عن هبوط نسبته 26 في المئة في صافي ارباح الربع الرابع للعام الماضي.
م ل
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