عذيب للاتصالات تدرس اصدار اسهم افضلية بعد الخسائر

جدة 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة اتحاد عذيب للاتصالات -وهي أول شركة سعودية مملوكة جزئيا للقطاع الخاص لتشغيل خدمات الهاتف الثابتة- اليوم السبت انها ستدرس إصدار أسهم أفضلية بعد أن تكبدت خسائر تزيد على ثلاثة ارباع رأس مالها.

وقال الأمير عبد العزيز بن أحمد آل سعود رئيس مجلس ادارة الشركة لقناة تلفزيون العربية انه توجد عدة خيارات لتقليص الخسائر وان هناك اجراءات يجب اتخاذها وتحديد اجتماع لحملة الأسهم.

وقالت عذيب في بيان للبورصة اليوم السبت انها ستطلب موافقة حملة الأسهم على اصدار اسهم افضلية بقيمة 600 مليون ريال (160 مليون دولار) بعد ان تجاوزت خسائرها المتراكمة ثلاثة ارباع رأس المال.

ويبلغ رأس مال عذيب مليار ريال. وتنتهي سنتها المالية في 31 من مارس آذار.

وقالت الشركة الاسبوع الماضي ان خسائرها الصافية عن الربع الثالث لسنتها المالية زادت اكثر من الضعفين الى 144 مليون ريال وعزت ذلك الى خسارة عائدات تبلغ 656 مليون ريال بسبب تعقيدات حالت بينها وبين تقديم خدماتها.

وهبطت اسهم عذيب للاتصالات 5.4 في المئة بحلول الساعة 1156 جمت اليوم السبت.