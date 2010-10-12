تراجع ارباح البنوك السعودية بفعل المخصصات

من سهيل كرم

الرياض 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - كشف اثنان من أكبر البنوك السعودية اليوم الثلاثاء عن أرباح دون المتوقع للربع الثالث من العام بسبب مخصصات القروض المتعثرة في الوقت الذي حث فيه البنك المركزي البنوك على أن تكون أكثر تحفظا في المبالغ التي تجنبها.

وتضررت أرباح البنوك السعودية منذ أوائل 2009 نتيجة ارتفاع المخصصات لتغطية القروض المتعثرة وانخفاض سعر الفائدة وكشفت البنوك التي أعلنت نتائجها حتى الآن عن تراجع أرباحها وعزت ذلك إلى المخصصات.

واضطرت معظم البنوك السعودية لتجنيب مخصصات أعلى من الاربعة فصول الماضية لتغطية خسائر محتملة في القروض مرتبطة بتخلف بعض الشركات السعودية المملوكة عائليا عن السداد.

وتراجعت أرباح مصرف الراجحي أكبر بنك اسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية 8.6 بالمئة في الربع الثالث وهو ما جاء مخالفا لمتوسط توقعات المحللين بزيادة نسبتها 9.2 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وعزا البنك تراجع الأرباح إلى تجنيب مخصصات لتغطية قروض رديئة دون أن يحدد المبلغ.

وكشف بنك ساب -وحدة اتش.اس.بي.سي في السعودية التي كانت الأكثر تضررا بمخصصات القروض الرديئة منذ بداية عام 2009- عن تراجع أرباحه الفصلية 26.5 بالمئة مقارنة مع متوسط توقعات بزيادة نسبتها 0.3 بالمئة في مسح أجرته رويترز لآراء محللين.

وعزا ساب أيضا الانخفاض إلى مخصصات القروض المتعثرة بالإضافة إلى تراجع الدخل من القروض. ولم يحدد البنك حجم المخصصات.