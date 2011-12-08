البنوك ترفع بورصة قطر لأعلى مستوى في 8 أشهر وتباين أسواق الخليج

من نادية سليم

دبي 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ساعدت مشتريات كثيفة لأسهم البنوك القطرية على رفع مؤشر بورصة قطر إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر وسط تفاؤل المستثمرين بنتائج الشركات في الربع الأخير من العام بينما أغلقت بقية البورصات الخليجية على مستويات متباينة.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني القيادي 0.7 في المئة وسهم البنك التجاري القطري 1.1 في المئة وسهم بنك الدوحة 0.9 في المئة.

وصعد المؤشر القطري ‪.QSI‬ بنسبة 0.3 في المئة إلى 8808 نقاط مسجلا أعلى إغلاق له منذ 13 من أبريل نيسان.

وقال مروان شراب نائب الرئيس وكبير المتعاملين في جلف مينا للاستثمارات "ينصب التركيز على قطاع البنوك مع توقعات قوية لنتائج الربع الأخير من العام... الاستثمارات الأجنبية مرتفعة."

وساعدت الأسهم القيادية على رفع مؤشر البورصة العمانية ‪.MSI‬ بنسبة 0.3 بالمئة لتسجل أعلى إغلاق لها منذ 13 من نوفمبر تشرين الثاني مع استهداف المؤسسات الاستثمارية المحلية لأسهم التوزيعات النقدية.

وارتفع سهم البنك الأهلي العماني 0.8 بالمئة وبنك مسقط 0.1 بالمئة بينما صعد سهم شركة النهضة للخدمات 1.1 بالمئة.

وقال كاناجا صندر مدير البحوث في الخليجية بادر لأسواق المال "ما زلنا نلحظ اهتماما بالشراء من مؤسسات استثمارية محلية في أسهم التوزيعات النقدية" مضيفا أن السوق ستتذبذب في نطاق ضيق مع انتظار المستثمرين اتضاح الموقف بشأن أزمة ديون منطقة اليورو.