شركة هندية تصدر "السكر الحلال" إلى الشرق الأوسط

من مها الدهان

أبوظبي 6 مارس اذار (رويترز) - سيتمكن قريبا مواطنو الشرق الاوسط من تحلية فنجان القهوة أو الشاي بسكر حلال مضمون خلوه من مسحوق حرق عظام حيوانات.

ويقول راجيش فانجاني رئيس عمليات الخليج في شركة وارانا للسكر الهندية "ربما تسألني كيف يكون السكر حلالا؟ هذا لأننا لا نستخدم عظام الحيوانات سواء في التكرير أو التبييض او التلوين بينما تفعل شركات أخرى.

"واتتنا الفكرة عندما اتصل عميل من العراق وسأل عن سكر حلال."

وتقوم بعض المصانع بتنقية السكر باستخدام عظام ماشية تحرق وتسحق لإنتاج ما يعرف بفحم العظام وهي عملية تقود لامتناع بعض النباتيين عن تناول منتجات السكر.

وأصدرت السلطات في الهند حيث يقطن مئة مليون مسلم شهادة لوارانا بأن انتاجها من السكر يتفق مع الشريعة الاسلامية ومدة الشهادة عامان.

وتأمل ذراع الشرق الأوسط لثاني أكبر شركة سكر في الهند أن تستحوذ على 25 بالمئة من سوق السكر في الإمارات العربية المتحدة في نهاية العام الجاري بفضل منتجها.

وصدرت الشركة 45 ألف طن من السكر للامارات في الأشهر الأربعة الماضية وتنتظر موافقة الحكومة لتسويقه في أنحاء البلاد.

وتطلق وارنا المنتج في الامارات ولكنها تنوي استهداف بقية دول الشرق الأوسط خلال العام المقبل.

وقال فانجاني "هدفنا الكبير التالي السعودية وعمان .. نأمل أن ندخل السوقين قبل (شهر) رمضان."