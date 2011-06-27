تركمانستان تقترض 240 مليون دولار لمشروعات مياه وسكك حديدية

عشق أباد 27 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصدر حكومي اليوم الإثنين إن تركمانستان تخطط لاقتراض ما يزيد على 240 مليون دولار بشروط تفضيلية من البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الآسيوي لمشروعات للسكك الحديدية وإمداد المياه.

وقال المصدر لرويترز "ستستخدم القروض في تطوير الجزء التركمانستاني من خط حديدي إلى إيران ولإمداد منطقة بلكان في غرب البلاد بالمياه."

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف وقع مرسوما بالموافقة على القروض.

وتحوز تركمانستان التي يقطنها خمسة ملايين نسمة ولها حدود مع إيران وأفغانستان رابع أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم.

وقال المصدر إن البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية سيقدم 121.1 مليون دولار لبنك فينيشيكونوم التركمانستاني لتطوير مشروع إمداد منطقة بلكان بالمياه تسدد على مدى 19 عاما مع فترة سماح أربع سنوات.

وتابع أن البنك الآسيوي للتنمية سيقرض وزارة النقل 125 مليون دولار تسدد على مدى 25 عاما مع فترة سماح خمس سنوات لتمويل خط حديدي يمتد 311 كيلومترا يربط تركمانستان بالخليج.

ووافق البنك الآسيوي للتنمية ومقره مانيلا على القرض في مارس آذار وقال في بيان حينئذ إن القرض سيسهم بنسبة 75 بالمئة من مشروع تكلفته الإجمالية 166.7 مليون دولار.

ومن المنتظر استكمال الخط الحديدي المزمع بحلول سبتمبر أيلول 2012.