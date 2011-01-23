بنك دبي الإسلامي يعين الجبالي مديرا ماليا جديدا

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دبي 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك دبي الإسلامي ثالث أكبر بنك في الإمارة الخليجية من حيث القيمة السوقية اليوم الأحد تعيين أحمد فتحي الجبالي مديرا ماليا في أحدث تعيينات بالإدارة العليا للبنك.

وقال البنك في بيان إن الجبالي كان يشغل منصب المدير المالي لبنك بوبيان الكويتي كما شغل مناصب رفيعة ببيت الاستثمار العالمي وبيت الاستثمار الخليجي والمركز المالي الكويتي.

وفي أكتوبر تشرين الأول عين محمد الشريف المدير المالي السابق لبنك دبي الاسلامي رئيسا تنفيذيا لشركة دي.اي.بي كابيتال -وهي وحدة الاستثمار المصرفي التابعة للبنك.

وعين البنك الشهر الماضي نائبين للرئيس التنفيذي في اطار استراتيجية نمو تتضمن افتتاح عشرة فروع جديدة في 2011.

وفي سبتمبر أيلول رفع بنك دبي الإسلامي حصته في شركة "تمويل" المتعثرة للتمويل العقاري الإسلامي إلى 57.33 بالمئة لتتحول الشركة فعليا إلى وحدة تابعة له وذلك في خطوة كانت متوقعة للمساعدة في انعاش الاقراض في السوق العقارية بدبي.