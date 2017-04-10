لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي بنهاية التعاملات
1228 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.05% عند 7062.2 نقطة.
* قيم التداول بلغت 2.8 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم أن يسلك المؤشر اتجاها عرضيا في ظل ضعف قيم التداول وغياب المحفزات الدافعة للصعود.
* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 1.2% ومعادن 2.9% والمراعي 1.7% وسامبا وبنك الرياض 0.5% وسبكيم 1.4%.
* أسهم التعاونية تغلق منخفضة 3.2% والأسمنت السعودية 10% وجبل عمر 0.7% وصافولا 1.2% والسعودي الفرنسي 0.8%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير عبد المنعم درار)
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