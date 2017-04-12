المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
1300 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.9 بالمئة عند 7099.13 نقطة.
* الرياض المالية توقعت في تقرير اليوم الأربعاء أن تستمر مرحلة الاتجاه العرضي التي يمر بها المؤشر في ظل تدني قيم التداول وغياب محفزات الصعود التي بدورها تحد من اهتمام المتعاملين بالسوق.
* قيم التداول بلغت 3.6 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* أسهم الراجحي ترتفع 1.15 بالمئة والتعاونية 1.9 بالمئة والأهلي التجاري 2.1 بالمئة والسعودي الفرنسي 3.1 بالمئة وموبايلي 7.13 بالمئة
* أسهم سابك تغلق منخفضة 1.2 بالمئة وبنك الرياض 0.9 بالمئة ومكة للتعمير 0.8 بالمئة وجرير 0.7 بالمئة والاسمنت السعودية 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير إسلام يحيى)
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