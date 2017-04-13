لمحة -المؤشر السعودي ينهي تعاملات الأسبوع متراجعا
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* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.31 بالمئة عند 7077 نقطة.
* قيم التداول 3.3 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية تقول في تقرير صباح اليوم إن مرحلة الاتجاه العرضي للمؤشر قد تنتهي قريبا وإن المؤشرات الفنية أظهرت بعد التحسن لكن لم تعط بعد علامات للشراء.
* أسهم الأهلي التجاري تغلق منخفضة 2.05 بالمئة والسعودي الفرنسي 2.6 بالمئة وجرير 3.2 بالمئة ومكة للتعمير 2.7 بالمئة وموبايلي 2.2 بالمئة وسابك 0.25 بالمئة.
* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 0.4 بالمئة وسافكو 1.8 بالمئة وكيان 2.4 بالمئة وسبكيم 1.8 بالمئة ومعادن 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
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