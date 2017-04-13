لمحة -المؤشر السعودي ينهي تعاملات الأسبوع متراجعا

* الرياض المالية تقول في تقرير صباح اليوم إن مرحلة الاتجاه العرضي للمؤشر قد تنتهي قريبا وإن المؤشرات الفنية أظهرت بعد التحسن لكن لم تعط بعد علامات للشراء.