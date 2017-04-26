Sat 6 May 2017 | 16:42 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -صعود متواضع للمؤشر السعودي صباحا

Wed Apr 26, 2017 8:06am GMT
 
[-] نص [+]

0746 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.12 بالمئة إلى 6924 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر يتعقب أسعار النفط في غياب المحفزات الدافعة للصعود.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية عكست اتجاهها وبدأت تعطي إشارات للبيع.

* أسهم بنك ساب تقفز 4.6 بالمئة والبنك الأول 8.6 بالمئة بعد الإعلان عن محادثات اندماج بين المصرفين.

* أسهم الراجحي ترتفع 0.8 بالمئة والتعاونية وبنك الرياض وسامبا 0.5 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة.

* أسهم ينساب تنخفض 2.6 بالمئة وصافولا 0.9 بالمئة ومعادن 0.7 بالمئة وسبكيم 1.9 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
 