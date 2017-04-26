لمحة -صعود متواضع للمؤشر السعودي صباحا

* الرياض المالية تقول إن المؤشر يتعقب أسعار النفط في غياب المحفزات الدافعة للصعود.

* أسهم بنك ساب تقفز 4.6 بالمئة والبنك الأول 8.6 بالمئة بعد الإعلان عن محادثات اندماج بين المصرفين.