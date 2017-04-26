لمحة -صعود متواضع للمؤشر السعودي صباحا
0746 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.12 بالمئة إلى 6924 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر يتعقب أسعار النفط في غياب المحفزات الدافعة للصعود.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية عكست اتجاهها وبدأت تعطي إشارات للبيع.
* أسهم بنك ساب تقفز 4.6 بالمئة والبنك الأول 8.6 بالمئة بعد الإعلان عن محادثات اندماج بين المصرفين.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.8 بالمئة والتعاونية وبنك الرياض وسامبا 0.5 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة.
* أسهم ينساب تنخفض 2.6 بالمئة وصافولا 0.9 بالمئة ومعادن 0.7 بالمئة وسبكيم 1.9 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
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