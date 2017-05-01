لمحة -المؤشر السعودي يغلق منخفضا
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* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.14 بالمئة عند 7003.7 نقطة.
* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات للشراء ما يوحي بارتفاع محتمل للمؤشر في الجلسات المقبلة.
* قيم التداول بلغت 3.7 مليار ريال.
* أسهم سامبا تغلق منخفضة 1.8 بالمئة وكيان 4.1 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وينساب 2.2 بالمئة وأسمنت ينبع 5.7 بالمئة.
* أسهم سابك تغلق مرتفعة 1.01 بالمئة والتعاونية 1.02 بالمئة والأهلي التجاري 1.3 بالمئة والحكير 3.1 بالمئة وساب 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
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